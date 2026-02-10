Григор Димитров - Алекс Микелсен, следете тук!

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва участието си на сингъл на турнира от серията АТР 500 в Далас. Негов съперник в първия кръг е американецът Алекс Микелсен. Двамата никога не са се срещали до момента.

Димитров се включи и в надпреврата на двойки, където си партнираше с Георги Георгиев. Българският тандем отпадна на старта от представителите на домакините Бен Шелтън и Александър Ковачевич.

Подобно на Григор, и Микелсен не успя да преодолее първия кръг на Australian Open, макар че взе два сета на Карен Хачанов. Преди това американецът, който заема 41-во място в ранглистата на АТР, стигна до полуфиналите в Бризбън, но там беше елиминиран от Даниил Медведев.

Григор Димитров спечели жребия и избра да сервира пръв. Той взе подаването си на нула, но съперникът му също нямаше проблеми, когато застана на линията за сервис. При 2:1 в своя полза Гришо навакса изоставане от 0-40, но Микелсен не позволи да бъде пробит.

Двамата продължиха да печелят геймовете, в които имаха началния удар. При 4:3 Димитров достигна до първа точка за пробив, но Микелсен я отрази с ас, а след това две непредизвикани грешки на българина му помогнаха отново да изравни резултата.

После дойде ред на Григор да покаже, че умее да се справя под напрежение. Макар и без първи сервис в хода на гейма, той удържа подаването си. По-големият опит на хасковлията си пролича в края на сета, когато два поредни великолепни бекхенда му донесоха решаващия пробив.

В началото на втората част съперниците отново бяха стабилни на свой сервис.

Снимки: Imago