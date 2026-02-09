Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

  • 9 фев 2026 | 09:29
  • 547
  • 0
Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

Няма промяна в позицията на Григор Димитров в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист, който през тази седмица ще участва на престижния АТР 500 турнир в Далас (САЩ), остава под №43 с актив от 1105 точки.

В последния си мач Димитров претърпя загуба в първия кръг на Откритото първенство на Австралия срещу Томас Махач с 4:6, 4:6, 3:6. Това бе и неговото завръщане в турнирите от “Големия шлем” от злощастната контузия на “Уимбълдън” срещу Яник Синер миналата година.

Втората ракета на България Димитър Кузманов се изкачва с три места до №264 с 203 пункта на сметката му.

Най-прогресиращият роден тенисист през тази седмица е Пьотр Нестеров, който направи скок от 55 места и е 485-и с 89 точки. В началото на февруари 22-годишният национал за Купа “Дейвис” спечели титлата на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара. Третият поставен българин победи на финала номер 4 в схемата Томаш Беркиета (Полша) с 6;4, 6:4. и се поздрави със седма титла от турнири на ITF за мъже в кариерата си.

Солиден прогрес отбелязва и Илиян Радулов, който се придвижи с 52 места напред и вече е 611-ти с актив от 59 точки. Той също направи силно представяне в последната седмица на януари, достигайки до финала на турнира в турския курорт Анталия, също с награден фонд 15 000 долара. 20-годишният българин отстъпи на финала пред номер 7 в схемата Стефан Попович (Сърбия) с 6:7(1), 2:6

В първата петица няма промени. На върха остава Карлос Алкарас с 13150 точки, следван от Яник Синер с 10300, Новак Джокович с 5280, Александър Зверев и Лоренцо Музети. Феликс Оже-Алиасим, който в неделя триумфира с втора поредна титла в Монпелие (Франция), се изкачи от 8-а на 6-а позиция, за сметка на Алекс де Минор, който отстъпи с две места.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шиникова отпанда в квалификациите на турнир, в който Томова стартира от основната схема

Шиникова отпанда в квалификациите на турнир, в който Томова стартира от основната схема

  • 9 фев 2026 | 01:51
  • 802
  • 2
Канада, САЩ и Франция продължават в квалификациите за Купа "Дейвис"

Канада, САЩ и Франция продължават в квалификациите за Купа "Дейвис"

  • 9 фев 2026 | 01:48
  • 619
  • 0
Шиникова отпадна в квалификациите в Оейраш

Шиникова отпадна в квалификациите в Оейраш

  • 8 фев 2026 | 21:20
  • 1735
  • 0
Феликс Оже-Алиасим защити титлата си в Монпелие

Феликс Оже-Алиасим защити титлата си в Монпелие

  • 8 фев 2026 | 19:15
  • 1389
  • 0
Ето какво казаха Донски и Нестеров след здравата битка с белгийците

Ето какво казаха Донски и Нестеров след здравата битка с белгийците

  • 8 фев 2026 | 17:40
  • 1376
  • 0
Иван Иванов не успя да се пребори за сет срещу Колиньон

Иван Иванов не успя да се пребори за сет срещу Колиньон

  • 8 фев 2026 | 17:13
  • 1462
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 4170
  • 2
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 6057
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 10448
  • 6
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 33230
  • 129
Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

  • 8 фев 2026 | 23:46
  • 30574
  • 65
Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

  • 8 фев 2026 | 23:47
  • 20302
  • 35