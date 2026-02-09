Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

Няма промяна в позицията на Григор Димитров в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист, който през тази седмица ще участва на престижния АТР 500 турнир в Далас (САЩ), остава под №43 с актив от 1105 точки.

В последния си мач Димитров претърпя загуба в първия кръг на Откритото първенство на Австралия срещу Томас Махач с 4:6, 4:6, 3:6. Това бе и неговото завръщане в турнирите от “Големия шлем” от злощастната контузия на “Уимбълдън” срещу Яник Синер миналата година.

Втората ракета на България Димитър Кузманов се изкачва с три места до №264 с 203 пункта на сметката му.

Най-прогресиращият роден тенисист през тази седмица е Пьотр Нестеров, който направи скок от 55 места и е 485-и с 89 точки. В началото на февруари 22-годишният национал за Купа “Дейвис” спечели титлата на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара. Третият поставен българин победи на финала номер 4 в схемата Томаш Беркиета (Полша) с 6;4, 6:4. и се поздрави със седма титла от турнири на ITF за мъже в кариерата си.

Солиден прогрес отбелязва и Илиян Радулов, който се придвижи с 52 места напред и вече е 611-ти с актив от 59 точки. Той също направи силно представяне в последната седмица на януари, достигайки до финала на турнира в турския курорт Анталия, също с награден фонд 15 000 долара. 20-годишният българин отстъпи на финала пред номер 7 в схемата Стефан Попович (Сърбия) с 6:7(1), 2:6

В първата петица няма промени. На върха остава Карлос Алкарас с 13150 точки, следван от Яник Синер с 10300, Новак Джокович с 5280, Александър Зверев и Лоренцо Музети. Феликс Оже-Алиасим, който в неделя триумфира с втора поредна титла в Монпелие (Франция), се изкачи от 8-а на 6-а позиция, за сметка на Алекс де Минор, който отстъпи с две места.