  2. Тенис
  3. Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

  • 10 фев 2026 | 01:48
  • 464
  • 0
Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.  

Българите, които получиха "уайлд кард" от организаторите, отстъпиха пред американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич със 7:5, 6:7(5), 3:10 за час и 37 минути.

Димитров и Георгиев направиха пробив в 12-тия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част дуетите печелеха подаванията си, а в тайбрека българите поведоха с 5:4, но загубиха следващите три разиграния и съперници им изравниха резултата. В третата част Шелтън и Ковачевич взеха аванс от 8:0 и без проблеми затвориха срещата с третия си мачбол.

На сингъл Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг.

21-годишният американец заема 41-ва позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров. Двамата не са се срещали в официален двубой.

При успех срещу Микелсен Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

Снимки: Imago

