Григор срещу американец на старта в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от серията АТP 500 с награден фонд 2 833 335 долара. Надпреварата започва утре (9 февруари).

21-годишният Микелсен заема 41-а позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров.

Двамата не са се срещали в официален двубой.

При успех срещу американеца Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

В квалификациите на турнира участва и друг българин - 19-годишният Георги Георгиев, който обаче допусна загуба в първия кръг на пресявките и отпадна.

Снимки: Gettyimages