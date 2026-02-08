Григор срещу американец на старта в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от серията АТP 500 с награден фонд 2 833 335 долара. Надпреварата започва утре (9 февруари).
21-годишният Микелсен заема 41-а позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров.
Двамата не са се срещали в официален двубой.
При успех срещу американеца Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.
В квалификациите на турнира участва и друг българин - 19-годишният Георги Георгиев, който обаче допусна загуба в първия кръг на пресявките и отпадна.
Снимки: Gettyimages