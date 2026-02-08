Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор срещу американец на старта в Далас

Григор срещу американец на старта в Далас

  • 8 фев 2026 | 14:18
  • 1958
  • 0
Григор срещу американец на старта в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от серията АТP 500 с награден фонд  2 833 335 долара. Надпреварата започва утре (9 февруари).

21-годишният Микелсен заема 41-а позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров.

Двамата не са се срещали в официален двубой.

При успех срещу американеца Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

В квалификациите на турнира участва и друг българин - 19-годишният Георги Георгиев, който обаче допусна загуба в първия кръг на пресявките и отпадна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

България преклони глава пред Белгия за Купа "Дейвис"

България преклони глава пред Белгия за Купа "Дейвис"

  • 8 фев 2026 | 15:19
  • 5955
  • 2
Георги Георгиев със загуба в квалификациите в Далас

Георги Георгиев със загуба в квалификациите в Далас

  • 8 фев 2026 | 03:34
  • 1129
  • 0
Германия, Хърватия и Австрия с победи в квалификациите за Купа "Дейвис"

Германия, Хърватия и Австрия с победи в квалификациите за Купа "Дейвис"

  • 8 фев 2026 | 03:05
  • 796
  • 0
Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

  • 8 фев 2026 | 02:36
  • 3784
  • 1
Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

  • 8 фев 2026 | 02:31
  • 1185
  • 0
Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

  • 7 фев 2026 | 20:50
  • 1236
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тервел Замфиров ще спори за бронзовия медал!

Тервел Замфиров ще спори за бронзовия медал!

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 14714
  • 24
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 27860
  • 30
2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

  • 8 фев 2026 | 14:12
  • 7104
  • 9
Славия 0:2 Локомотив (Пд), втори гол на "смърфовете"

Славия 0:2 Локомотив (Пд), втори гол на "смърфовете"

  • 8 фев 2026 | 15:20
  • 8353
  • 17
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 20822
  • 9
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 22509
  • 57