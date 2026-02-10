Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Любопитно: капитаните на ЦСКА и ЦСКА 1948 с празни ръце

Любопитно: капитаните на ЦСКА и ЦСКА 1948 с празни ръце

  • 10 фев 2026 | 18:41
  • 952
  • 1
Любопитно: капитаните на ЦСКА и ЦСКА 1948 с празни ръце
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

На нещо любопитно станаха свидетели зрителите на четвъртфиналния двубой от Sesame Купа на България между ЦСКА и ЦСКА 1948. Капитаните на двата отбора - Иван Турицов и Даниел Медина, излязоха с празни ръце. Тоест, двамата не носеха флагче, каквото традиционно капитаните си разменят преди първия съдийски сигнал. Такива артикули са в обмен дори в контролни срещи, но в случая "червените" от Борисовата градина и "червените" от Бистрица не спазиха ритуала.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4507
  • 2
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 14677
  • 25
Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 3429
  • 5
ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

  • 10 фев 2026 | 18:54
  • 39777
  • 110
Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

  • 10 фев 2026 | 16:47
  • 854
  • 1
17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

  • 10 фев 2026 | 15:45
  • 1258
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

  • 10 фев 2026 | 18:54
  • 39777
  • 110
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 14677
  • 25
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 27730
  • 69
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 15048
  • 11
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 22474
  • 17
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 9411
  • 3