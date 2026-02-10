Любопитно: капитаните на ЦСКА и ЦСКА 1948 с празни ръце

На нещо любопитно станаха свидетели зрителите на четвъртфиналния двубой от Sesame Купа на България между ЦСКА и ЦСКА 1948. Капитаните на двата отбора - Иван Турицов и Даниел Медина, излязоха с празни ръце. Тоест, двамата не носеха флагче, каквото традиционно капитаните си разменят преди първия съдийски сигнал. Такива артикули са в обмен дори в контролни срещи, но в случая "червените" от Борисовата градина и "червените" от Бистрица не спазиха ритуала.

