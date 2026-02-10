Популярни
Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

  • 10 фев 2026 | 14:33
  • 1475
  • 2
Изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров разкри в свое участие в подкаста на централата, подробности за предстоящата категоризация на академиите у нас. Тя ще стартира в партньорство с международна компания, която работи в редица водещи лиги и федерации в Европа и света, сред които и Висшата лига на Англия. По думите на Петров, подобна промяна ще сложи печат за качество на талантите у нас, което ще спомогне за по-голям интерес към родните футболисти.

„Сега започваме да развиваме идеята за категоризация на елитните детско-юношески школи. Ще имаме международно партньорство с една от най-големите компании в света, която се занимава с това. Идеята ни е да стартираме процеса още през 2026 година, като за целта ще поканим всички школи да кандидатстват. Заедно с партньора ни ще изберем петнадесетте най-добри, които през следващите 5 години да преминат през целия процес на категоризация. Той включва първоначална оценка, допълнителни обучения, работа по методики, втора оценка след 2 години, която да установи как са се развили и приели тези нови принципи.

Целта е да се опитаме да стандартизираме процеса по изграждане на млади състезатели в България. Това, което виждаме навсякъде по света, е, че има много строен и силен процес в това отношение. Нашето желание е да създадем условия и да променим модела, да произвеждаме млади състезатели, които да се развиват в чужбина, а не да се занимаваме с покупко-продажба на чужденци. Когато имаш международна компания, според някои най-добрата в света, която е партньор на ФИФА и УЕФА, работи с някои от най-големите федерации и лиги като Висшата лига, това е печат за качество.“

В предстоящия нов епизод на подкаста Андрей Петров ще обясни важни детайли за изграждането на академия БФС, както и ще разкрие голяма новина, свързана с развитието на футбола у нас.

