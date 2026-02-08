Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС също поздрави Христо Стоичков

БФС също поздрави Христо Стоичков

  • 8 фев 2026 | 13:27
  • 251
  • 0
БФС също поздрави Христо Стоичков

БФС също поздрави Христо Стоичков по повод 60-ия му рожден ден. На официалната си страница футболната ни централа припомня успехите на Камата и му пожела здраве и успехи.

Недостижимият Христо Стоичков на 60!
Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Ето какво пишат от БФС:

Днес своя 60-и рожден ден празнува единственият роден носител на “Златната топка” – Христо Стоичков! Легендарният нападател играе за националния отбор на България между 1987 и 1999 г., като записва 83 мача и отбелязва 37 гола. Бронзов медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 г., голмайстор на турнира с 6 попадения (дели първото място с Олег Саленко от Русия) и част от идеалния отбор на Мондиала. В края на същата година печели и най-престижния индивидуален приз във футбола - „Златната топка“. 

Стоичков е трикратен шампион на България с ЦСКА и петкратен шампион на Испания с "Барселона". Носител е и на „Златната обувка“ на Европа. С "Барселона" става европейски клубен шампион, носител е и на трофея в турнира КНК. На два пъти печели Суперкупата на Европа и Купата на краля. Петкратен победител е в анкетата „Футболист на годината на България“, два пъти голмайстор на „А“ група и топреализатор на турнира КНК. 

В кариерата си на футболист носи още екипите на "Парма", "Ал Насър" (Саудитска Арабия), "Кашива Рейсол" (Япония), "Чикаго Файър" (САЩ) и "ДС Юнайтед" (САЩ). 

Като треньор води „А“ националния отбор на България и тимовете на "Селта" (Испания), "Мамелъди Саундаунс" (ЮАР), "Литекс" и за кратко ЦСКА.  

Впоследствие работи като анализатор и коментатор за един от най-големите телевизионни канали отвъд Океана, а от есента на 2024 г. отговаря за развитието на футболните проекти на ФИФА в цяла Източна Европа.

Българският футболен съюз честити юбилея на Христо Стоичков и му пожелава здраве и още много успехи както в професионален, така и в личен план!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 10697
  • 34
Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

  • 8 фев 2026 | 10:20
  • 756
  • 0
„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

  • 8 фев 2026 | 10:19
  • 1011
  • 2
Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 5896
  • 8
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

  • 8 фев 2026 | 08:37
  • 2434
  • 4
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 2204
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 14180
  • 19
Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 33018
  • 20
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 12082
  • 5
11-те на Славия и Локомотив (Пд)

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

  • 8 фев 2026 | 13:31
  • 2141
  • 5
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 6823
  • 51
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 16799
  • 47