БФС също поздрави Христо Стоичков

БФС също поздрави Христо Стоичков по повод 60-ия му рожден ден. На официалната си страница футболната ни централа припомня успехите на Камата и му пожела здраве и успехи.

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Ето какво пишат от БФС:

Днес своя 60-и рожден ден празнува единственият роден носител на “Златната топка” – Христо Стоичков! Легендарният нападател играе за националния отбор на България между 1987 и 1999 г., като записва 83 мача и отбелязва 37 гола. Бронзов медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 г., голмайстор на турнира с 6 попадения (дели първото място с Олег Саленко от Русия) и част от идеалния отбор на Мондиала. В края на същата година печели и най-престижния индивидуален приз във футбола - „Златната топка“.

Стоичков е трикратен шампион на България с ЦСКА и петкратен шампион на Испания с "Барселона". Носител е и на „Златната обувка“ на Европа. С "Барселона" става европейски клубен шампион, носител е и на трофея в турнира КНК. На два пъти печели Суперкупата на Европа и Купата на краля. Петкратен победител е в анкетата „Футболист на годината на България“, два пъти голмайстор на „А“ група и топреализатор на турнира КНК.

В кариерата си на футболист носи още екипите на "Парма", "Ал Насър" (Саудитска Арабия), "Кашива Рейсол" (Япония), "Чикаго Файър" (САЩ) и "ДС Юнайтед" (САЩ).

Като треньор води „А“ националния отбор на България и тимовете на "Селта" (Испания), "Мамелъди Саундаунс" (ЮАР), "Литекс" и за кратко ЦСКА.

Впоследствие работи като анализатор и коментатор за един от най-големите телевизионни канали отвъд Океана, а от есента на 2024 г. отговаря за развитието на футболните проекти на ФИФА в цяла Източна Европа.

Българският футболен съюз честити юбилея на Христо Стоичков и му пожелава здраве и още много успехи както в професионален, така и в личен план!