Люис Хамилтън похвали шоуто на Супербоул, критикува Тръмп

  • 10 фев 2026 | 13:56
  • 142
  • 1

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън изрази възхищението си от шоуто на полувремето на Супербоул, изпълнено от Бед Бъни, което беше остро разкритикувано от американския президент Доналд Тръмп.

Хамилтън присъства на Супербоул LX на стадион „Ливайс“ в Сан Франциско, където беше заедно Ким Кардашян.

Тазгодишното шоу на полувремето беше оглавено от пуерториканския изпълнител Бед Бъни, който преди това е си сътрудничил и с отбора на Мерцедес във Формула 1. Тръмп разкритикува остро изпълнението, наричайки го „едно от най-лошите в историята“ и „абсолютно ужасно“.

Пилотът написа следното в социалните мрежи: „Това беше едно от НАЙ-важните шоута на полувремето на Супербоул в историята. В свят и държава, водени от хора, чиято единствена цел е да насърчават разделението, станахме свидетели как един артист застана сред разнообразна група от хора, на едно и също ниво, с послание за обединение. Накара ме да настръхна.“

„Изпитвам най-голямо уважение към Бенито и това шоу, което той направи. Шоу, което не беше за него самия, а за хората. Наистина съм толкова вдъхновен. Не говоря испански, но неговото послание за единство отекна дълбоко в мен. Виждайки знамето на Гренада, веднага се почувствах свързан. Моето семейство е оттам. Карибите са моят дом. Както той каза, единственото по-силно нещо от омразата е любовта“, завърши Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

