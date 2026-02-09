Вече не се крият! Люис Хамилтън и Ким Кардашиян заедно на Супербоул

Най-голямата нощ на американския футбол донесе не само драма на терена между Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс, но и истински фотофиниш по трибуните за известни личности. Звездата от Формула 1 Люис Хамилтън и медийната личност Ким Кардашиян бяха забелязани заедно по време на Супербоул LX, което предизвика огромен интерес в социалните мрежи.

Снимките и видеата показват Хамилтън и Кардашиян седнали до самия терен, привидно в разговор, и очевидно привличащи погледите на други присъстващи и зрители. Тази поява съвпадна с подновени спекулации относно връзката им, след съобщения за дискретни срещи и съвместни пътувания из Европа по-рано тази година. Някои медии твърдят, че връзката е неангажираща, подчертавайки развиващо се близко приятелство, докато други намекват за по-дълбока химия.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Каквото и да е, но социалните мрежи почти веднага се нажежиха, а феновете споделиха разнообразни реакции.

Един фен написа, че е бил шокиран от съвместната им поява, заявявайки, че тази гледка „буквално му е спряла сърцето“. Друг призова феновете да позволят на Хамилтън да се „наслади на свободното си време“ и да се съсредоточи върху новия сезон във Формула 1. Някои коментатори поставиха под въпрос съвместната им поява на "Супербоул", наричайки я „случайна“ и питайки се какво общо имат двамата. Други защитиха личния живот на Хамилтън, подчертавайки, че феновете трябва да го подкрепят, ако е щастлив, вместо да съдят изборите му.

Kendall Jenner, Justin and Hailey Bieber, Kim Kardashian, Tyler the Creator, Tim Cook and Lewis Hamilton watching Bad Bunny’s halftime show at the #SuperBowlLX pic.twitter.com/JHXilIxm4z — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 9, 2026

Люис Хамилтън и Ким Кардашиян се познават повече от десетилетие, срещайки се на модни събития и церемонии по награждаване много преди неотдавнашната вълна от съвместни появи. Въпреки че подробностите за точната природа на връзката им остават непотвърдени от двете страни, подновеното внимание на голямо спортно събитие като Супербоул допълнително засили спекулациите в развлекателните и спортните медии.