Марица (Пловдив) привлече трима нови футболисти

Сашо Лебанов, Димитър Драганов и Юсеин Касов ще играят за Марица (Пловдив) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тримата се присъединиха към състава на „жълто-сините“ в началото на годината. Първият е офанзивен полузащитник, роден на 27 февруари 2002 г. в Пловдив. През есента игра за Гигант (Съединение). Драганов е халф, роден на 19 октомври 2006 г. в Пловдив. За последно беше част от дубъла на Локомотив (Пловдив). Последният играе като краен и централен нападател. Роден е на 29 март 2003 г. в Севлиево. Беше в състава на едноименния тим през първата половина на настоящия сезон.

Снимка: maritsa1921.bg