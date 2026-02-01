Марица (Пловдив) победи дубъла на Славия

Марица (Пловдив) надви у дома Славия II (София) с 4:2 в приятелска среща. Младите съперници изиграха хубав мач с доста високо темпо. Николай Минков бе точен за "белите". Олджай Алиев изравни след добри свои действия в наказателното поле. Велиян Видолов вкара за 2:1 десетина минути след почивката, възползвайки се от асистенция на Даниел Спасов. Самият Спасов отбеляза за 3:1 с диагонален удар по въздуха, въпреки намесата на вратаря на гостите. Десет минути преди края на срещата Георги Алмишев намали на 3:2 с добавка. Секунди преди това Дениз Русев отрази акробатично първоначалния удар. Крайният резултат бе оформен малко след това. Даниел Спасов изведе с хубав пас напред капитана Веселин Марчев, който на скорост намери перфектно Сашо Лебанов фронтално срещу вратата и новопривлеченият състезател на Марица реализира за 4:2 с първия си гол за "жълто-сините".

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук