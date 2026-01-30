Дейвид Мойс потвърди неприятните новини за Грийлиш

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс, заяви, че Джак Грийлиш най-вероятно няма да играе до края на сезона. Това означава, че той няма да има шансове да участва на Световното първенство през лятото. 30-годишният футболист има фрактура на стъпалото.
Той вероятно ще се подложи на операция, но решението за това ще бъде взето след консултация с Манчестър Сити, чиято собственост е играча. Грийлиш е под наем в Евертън, като клубът има възможност да го привлече за 50 милиона лири през лятото. В тази ситуация е малко вероятно “карамелите” да извадят тази сума след няколко месеца.
“Вярваме, че той вероятно ще има нужда от операция, но това не е напълно потвърдено, но вероятно няма да играе до края на сезона. Това е голямо разочарование за играча, за клуба и за всички тук. Той е толкова важен играч за нас. Ще ни липсва”, заяви Мойс. Попитан за дългосрочното бъдеще на Грийлиш, мениджърът заяви: “Прекалено е рано да говорим за това”.