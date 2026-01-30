Дейвид Мойс потвърди неприятните новини за Грийлиш

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс, заяви, че Джак Грийлиш най-вероятно няма да играе до края на сезона. Това означава, че той няма да има шансове да участва на Световното първенство през лятото. 30-годишният футболист има фрактура на стъпалото.

Той вероятно ще се подложи на операция, но решението за това ще бъде взето след консултация с Манчестър Сити, чиято собственост е играча. Грийлиш е под наем в Евертън, като клубът има възможност да го привлече за 50 милиона лири през лятото. В тази ситуация е малко вероятно “карамелите” да извадят тази сума след няколко месеца.

"We believe Jack Grealish is probably going to need surgery. That's still not absolutely confirmed, but it probably rules him out for the rest of the season." - David Moyes. 🔵 pic.twitter.com/j1RJSKpCD7 — Everton (@Everton) January 30, 2026

“Вярваме, че той вероятно ще има нужда от операция, но това не е напълно потвърдено, но вероятно няма да играе до края на сезона. Това е голямо разочарование за играча, за клуба и за всички тук. Той е толкова важен играч за нас. Ще ни липсва”, заяви Мойс. Попитан за дългосрочното бъдеще на Грийлиш, мениджърът заяви: “Прекалено е рано да говорим за това”.