Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Дейвид Мойс потвърди неприятните новини за Грийлиш

Дейвид Мойс потвърди неприятните новини за Грийлиш

  • 30 яну 2026 | 15:25
  • 681
  • 0

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс, заяви, че Джак Грийлиш най-вероятно няма да играе до края на сезона. Това означава, че той няма да има шансове да участва на Световното първенство през лятото. 30-годишният футболист има фрактура на стъпалото.

Той вероятно ще се подложи на операция, но решението за това ще бъде взето след консултация с Манчестър Сити, чиято собственост е играча. Грийлиш е под наем в Евертън, като клубът има възможност да го привлече за 50 милиона лири през лятото. В тази ситуация е малко вероятно “карамелите” да извадят тази сума след няколко месеца.

“Вярваме, че той вероятно ще има нужда от операция, но това не е напълно потвърдено, но вероятно няма да играе до края на сезона. Това е голямо разочарование за играча, за клуба и за всички тук. Той е толкова важен играч за нас. Ще ни липсва”, заяви Мойс. Попитан за дългосрочното бъдеще на Грийлиш, мениджърът заяви: “Прекалено е рано да говорим за това”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

  • 30 яну 2026 | 13:42
  • 1332
  • 0
Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

  • 30 яну 2026 | 13:36
  • 910
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53740
  • 20
Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

  • 30 яну 2026 | 13:23
  • 2637
  • 0
От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 1336
  • 1
Милан също отправи оферта за Матета

Милан също отправи оферта за Матета

  • 30 яну 2026 | 12:47
  • 2821
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29725
  • 56
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53740
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 2102
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 28171
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39950
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11147
  • 16