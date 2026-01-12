Докато Реал страдаше в Джеда, отхвърленият Ендрик откри головата си сметка за Лион

Младата надежда на бразилския футбол Ендрик, който бе пратен на заточение в Лион под претекст да трупа опит до завръщането си в Реал Мадрид, вкара първия си гол с фланелката на „хлапетата“. Това се случи в срещата от 1/16-финалите в турнира за Купата на Франция срещу тима на Лил при победата с 2:1. Голът на бразилеца на практика класира новия му тим в следващата фаза на турнира, тъй като се разписа при резултат 1:1 в края на първото полувреме. Иначе преди това неговият съотборник Афонсо Морейра се бе разписал още в 1-вата минута, а след това Нейтън Нгой бе изравнил за Лил в 28-ата минута.

Mientras tanto en Francia…



Primer partido de Endrick, primer gol con el Lyon. pic.twitter.com/RkpCi9SHRx — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) January 11, 2026

Междувременно Реал Мадрид, който е собственик на южноамериканеца, по същото време преживя поредното си разочарование, губейки в Джеда финала на турнира за Суперкупата на Испания с 2:3 от Барселона. Това бе трети пореден финал, на който мадридчани се класират и губят, като интересното е, че и трите бяха срещу Барселона.

