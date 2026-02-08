Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нант
  3. Лион удари Нант и вече е трети, Ендрик с първо изгонване във Франция

Лион удари Нант и вече е трети, Ендрик с първо изгонване във Франция

  • 8 фев 2026 | 00:51
  • 307
  • 0
Лион удари Нант и вече е трети, Ендрик с първо изгонване във Франция

Отборът на Лион се изкачи на третото място в Лига 1, след като победи с минималното 1:0 тима на Нант като гост. “Хлапетата” имат аванс от три точки пред олимпийския си съименник от Марсилия непосредствено преди “Льо Класик”, което ще бъде тази вечер.

Иначе единственият гол падна в 25-ата минута, когато Келвин Амиан се разписа, но не това е нещото, с което ще бъде запомнен двубоят. Акцентът от вечерта бе изгонването на бразилския талант Ендрик, който бе оставил много добри впечатления до този момент с екипа на Лион, но днес в 61-вата минута получи червен картон, а още във 2-рата бе маркиран и “в жълто”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

  • 7 фев 2026 | 22:31
  • 547
  • 0
Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

  • 7 фев 2026 | 21:41
  • 1855
  • 1
Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

  • 7 фев 2026 | 21:35
  • 1442
  • 0
Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

  • 7 фев 2026 | 21:22
  • 5058
  • 8
Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

  • 7 фев 2026 | 21:03
  • 809
  • 0
Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

  • 7 фев 2026 | 20:44
  • 967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 106153
  • 534
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 42865
  • 246
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 69426
  • 163
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 24600
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 24878
  • 124
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 40741
  • 130