Лион удари Нант и вече е трети, Ендрик с първо изгонване във Франция

Отборът на Лион се изкачи на третото място в Лига 1, след като победи с минималното 1:0 тима на Нант като гост. “Хлапетата” имат аванс от три точки пред олимпийския си съименник от Марсилия непосредствено преди “Льо Класик”, което ще бъде тази вечер.

Иначе единственият гол падна в 25-ата минута, когато Келвин Амиан се разписа, но не това е нещото, с което ще бъде запомнен двубоят. Акцентът от вечерта бе изгонването на бразилския талант Ендрик, който бе оставил много добри впечатления до този момент с екипа на Лион, но днес в 61-вата минута получи червен картон, а още във 2-рата бе маркиран и “в жълто”.

📸 - ENDRICK GOT A RED CARD AFTER THIS FOUL! pic.twitter.com/HVryFuFygg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 7, 2026