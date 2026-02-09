Популярни
  Григор Димитров започва в Далас тази вечер с мач на двойки в дует с Георги Георгиев

Григор Димитров започва в Далас тази вечер с мач на двойки в дует с Георги Георгиев

  • 9 фев 2026 | 08:52
  • 1377
  • 0
Григор Димитров започва в Далас тази вечер с мач на двойки в дует с Георги Георгиев

Григор Димитров ще започне участието си на АТР 500 турнира в Далас тази вечер с мач от турнира на двойки.

Негов партньор ще бъде друг българин - 19-годишният талант Георги Георгиев. Двамата получиха “уайлд кард” от организаторите на турнира.

Техни съперници в първия кръг ще бъдат американците Алекс Ковачевич и Бен Шелтън. Срещата е трета за деня на централния корт и ще започне не преди 23:30 часа наше време.

Бен Шелтън е №9 в класацията на сингъл на АТР, а Ковачевич заема 78-ата позиция. От българска страна Григор Димитров е №43, а Георги Георгиев се нарежда под №1309.

Младият българин участва за втора поредна година с "уайлд кард" на турнира в Далас с награден фонд 2 833 335 долара. Това се дължи на чудесните му изяви в колежанското първенство на САЩ. Георгиев е студент в Southern Methodist University от Далас, който има една от най-силните тенис програми и една от най-модерните бази в САЩ. Главен треньор по тенис в университета е Грант Чен, един от най-близките приятели на Григор Димитров.

На сингъл Георги Георгиев отпадна в първия кръг на квалификациите от поставения под номер 2 в схемата представител на домакините Закари Свайда с 3:6, 2:6.

