  1. Sportal.bg
  2. Партизан
  3. Карабельов може да смени Белград с Букурещ

  • 3 фев 2026 | 11:01
  • 290
  • 0
Българският полузащитник Янис Карабельов може да смени Белград с Букурещ. Причината е, че Рапид (Букурещ) е отправил оферта за него на стойност 100 000 евро, съобщават румънските медии. В момента юношата на Славия е футболист на лидера в сръбското първенство Партизан, но след треньорската смяна в клуба времето му там изглежда изтекло. Предвид финансовите проблеми при "гробарите", то по всяка вероятност предложението на Рапид ще бъде прието.

Янис пристигна на стадион "Партизан" през лятото като свободен агент от Ботев (Пловдив) по настояване на тогавашния треньор на тима Сърджан Благоевич. И за периода си до днес изигра 27 мача във всички турнири, в които вкара два гола и направи четири асистенции.

