Отложиха първия мач за деня в Ла Лига

Ранният мач от съботната програма в Ла Лига между Райо Валекано и Овиедо беше отложен заради лошо състояние на терена. Двубоят от 23-тия кръг трябваше да започне в 15:00 часа българско време. В 11:16 часа обаче Ла Лига обяви, че срещата няма да се състои днес.

“Решението е взето след констатация, че към настоящия момент игралното поле не отговаря на необходимите условия за безопасност за провеждането на мача - обясниха от лигата. - Въпреки положените през седмицата усилия от страна на Райо Валекано, включително пълна подмяна на тревната настилка, неблагоприятните метеорологични условия по време на работата и прогнозите за продължителни валежи са попречили на терена да достигне необходимото оптимално състояние.”

Както Райо, така и Ла Лига са изчерпали всички възможни варианти в опит срещата да се проведе нормално до последния момент. Въпреки това настоящото състояние на тревното покритие и метеорологичната прогноза за днешния ден не позволяват да се гарантира безопасността на играчите, което е довело до отлагането на двубоя.

🚨 ÚLTIMA HORA



❌ Los jugadores del Rayo Vallecano abandonan la Ciudad Deportiva y se marchan a entrenar al Virgen de la Torre



ℹ️ @Osquitarrrrr pic.twitter.com/zsr7Rpb7b7 — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) January 28, 2026

Съгласно действащите разпоредби сега трябва да се предложат нова дата и час за провеждане на срещата.