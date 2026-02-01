Популярни
  Реал Мадрид
Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

  1 фев 2026 | 13:34
Реал Мадрид посреща съседите от Райо Валекано в двубой от 22-рия кръг на Ла Лига. Мачът на “Бернабеу” започва в 15:00 часа. След успеха на Барселона над Елче в събота “кралете” изостанаха на 4 точки от върха.

“Белите” са в силна серия в първенството - пет поредни победи, но пък преди дни разочароваха срещу Бенфика в Шампионската лига, губейки с 2:4.

Независимо случилото се в Лисабон, наставникът Алваро Арбелоа прави само една промяна в стартовите си 11: Едуардо Камавинга започва като ляв бек вместо Алваро Карерас.

Райо Валекано е на крачка от изпадащите, но пък в първия мач през сезона удържа Реал за 0:0.

