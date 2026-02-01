Арбелоа след мъката: В момента трябва да градим увереност чрез победи

Реал Мадрид успя да надвие Райо Валекано с 2:1 в Ла Лига и да компенсира за загубата с 2:4 от Бенфика по-рано през седмицата. Успехът дойде трудно след дузпа дълбоко в добавеното време и два червени картона за съперника.

“Това беше победа, постигната с много сърце и душа. Бяхме тласнати напред от „Бернабеу“, който ни помогна да спечелим този труден мач. Винаги когато Райо гостува на „Бернабеу“, е неудобно за нас. Ударихме две греди, но за щастие в края бяхме възнаградени“, заяви треньорът Алваро Арбелоа пред микрофона на Real Madrid TV.

В краткото си изявление, преди да се отправи към залата за пресконференции, той изрази задоволството си от нещо, което смята за ключово: „Тази победа е много важна. В момента трябва да градим увереност чрез победи. Сега ще имаме две седмици за работа – нещо, което почти нямахме през последните 15-20 дни.“