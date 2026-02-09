Компани: Моят приоритет е да чувстваме, че сме способни да вкараме във всеки един момент

Венсан Компани остана доволен от разгромната победа на Байерн (Мюнхен) с 5:1 срещу тима на Хофенхайм в 21-вия кръг на Бундеслигата, с който баварците се върнаха на победния път, след като не успяха да спечелят предходните си два шампионатни мача.

Байерн се върна ударно към победите след магично представяне на Луис Диас

“Уважаваме Хофенхайм и знаехме, че са добър отбор, така че резултатът може да се счита за положителен. Не очаквахме нищо повече от този мач и сме там, където трябва да бъдем. Сега цялото ни внимание е насочено към Лайпциг. Винаги сме гладни за атака, но, разбира се, трябва да намерим баланс”, започна Компани.

Kompany on the possibility of breaking the Bundesliga 101-goal record: "At the moment that's not a priority for me. Of course we want to be offensively strong and score many goals as FC Bayern, the fans demand that too. No doubt about it. It's a strength of our team. My priority… pic.twitter.com/R9KaSn1aLg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 8, 2026

Успехът дойде в началото на решителната фаза от сезона, като Байерн вече има преднина от девет точки на върха спрямо преследвача Борусия (Дортмунд) и с доза спокойствие ще може да посрещне предстоящите битки в турнира за Шампионската лига и Купата на Германия.

Vincent Kompany: "We respect Hoffenheim and knew they were a good team, so this result is good. We didn't want much more from this game, and we're where we need to be. Now our full focus is on Leipzig. We're always hungry to attack. But of course, you try to find a balance."



On… pic.twitter.com/u42Tfq2vrS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 8, 2026

“Имам много опит в подобни ситуации, където в крайна сметка можеш да спечелиш нещо. Трябва да останеш фокусиран. Няма значение дали си отбелязал три точки, дали си играл добре или зле – трябва веднага да го оставиш зад гърба си и да дадеш всичко от себе си отново в следващия мач. Така понякога намираш поток, ритъм”, каза Компани.

Kompany on how Kim Min-jae took the decision to leave him out of the squad: "The first thing I said to the team in January was that we have 7 games in 20 days, so everyone will play and feel they're a part of it. Min-jae started the last game. But because we did well in the… pic.twitter.com/FLNvYbnEYe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 8, 2026

По време на пресконференцията след мача старши треньорът на шампионите бе запитан дали неговите играчи са в състояние да подобрят клубния рекорд от 101 гола за първенство.

Kompany on Goretzka having not played any minutes since his departure in the summer was announced: "As I said we have fewer games at the moment. Competition for spots is and will always be our strength. We have confidence in Leon and the other players. We have to go through this… pic.twitter.com/fVsYZ8uDfC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 8, 2026

“Това не е моят приоритет в момента. Разбира се, като Байерн искаме да бъдем силни в атака и да вкарваме много голове – феновете също изискват това, без съмнение. Това е силата на нашия отбор. Но моят приоритет е винаги да чувстваме, че сме способни да вкарваме във всеки един момент. И момчетата правят това брилянтно в момента”, завърши Компани.