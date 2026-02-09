Компани: Моят приоритет е да чувстваме, че сме способни да вкараме във всеки един момент

Венсан Компани остана доволен от разгромната победа на Байерн (Мюнхен) с 5:1 срещу тима на Хофенхайм в 21-вия кръг на Бундеслигата, с който баварците се върнаха на победния път, след като не успяха да спечелят предходните си два шампионатни мача.
“Уважаваме Хофенхайм и знаехме, че са добър отбор, така че резултатът може да се счита за положителен. Не очаквахме нищо повече от този мач и сме там, където трябва да бъдем. Сега цялото ни внимание е насочено към Лайпциг. Винаги сме гладни за атака, но, разбира се, трябва да намерим баланс”, започна Компани.
Успехът дойде в началото на решителната фаза от сезона, като Байерн вече има преднина от девет точки на върха спрямо преследвача Борусия (Дортмунд) и с доза спокойствие ще може да посрещне предстоящите битки в турнира за Шампионската лига и Купата на Германия.
“Имам много опит в подобни ситуации, където в крайна сметка можеш да спечелиш нещо. Трябва да останеш фокусиран. Няма значение дали си отбелязал три точки, дали си играл добре или зле – трябва веднага да го оставиш зад гърба си и да дадеш всичко от себе си отново в следващия мач. Така понякога намираш поток, ритъм”, каза Компани.
По време на пресконференцията след мача старши треньорът на шампионите бе запитан дали неговите играчи са в състояние да подобрят клубния рекорд от 101 гола за първенство.
“Това не е моят приоритет в момента. Разбира се, като Байерн искаме да бъдем силни в атака и да вкарваме много голове – феновете също изискват това, без съмнение. Това е силата на нашия отбор. Но моят приоритет е винаги да чувстваме, че сме способни да вкарваме във всеки един момент. И момчетата правят това брилянтно в момента”, завърши Компани.