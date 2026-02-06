Шеф на Лацио потвърди за бъдещ трансфер и заплаши със съд заради Романьоли

Спортният директор на Лацио Анджело Фабиани потвърди, че клубът ще привлече десния бек Алфонсо Педраса от Виляреал като свободен агент през лятото, както и че е постигната договорка и със защитника на Унион (Берлин) Диого Лейте. Той също така заплаши със съд виновниците за пропадналия трансфер на бранителя на тима Алесио Романьоли в катарския Ал-Сад.

Лацио се съгласи да се раздели с Романьоли, но времето не стигна за трансфера му в Катар

“За да завърша с дискусиите за трансферния пазар, имаме постигнато споразумение с Педраса, включително подписан договор, което означава, че от юли той ще носи фланелката на Лацио. Лейте пък има контузия, която ще продължи 6-7 седмици, но имаме договорка с неговия адвокат. Ще видим дали той иска да се обвърже с Лацио, както се опитахме да направим преди контузията му. Чих какви ли не неща за Романьоли. Точно за да защитя Лацио, запазвам си правото от юридически действия заради честта на тифозите. Всеки фен трябва да разбере, че има професионалисти и служители, които работат денонощно за доброто на Лацио.

Искам публично да благодаря на Романьоли за стореното от него. Според мен той отказа трансфера, защото е имал някои размишления. Ако го е направил заради неговите принципи, значи заслужава още повече похвали. Щом сделката с Романьоли пропадна, вината не е на Клаудио Лотито, Фабиани или Маурицио Сари. Някой ще отговаря пред съдия за случилото се. Тези, които си мислят, че Лацио е лозе от идиоти, няма да имат лесен живот. Господата, които в различни отношения бяха замесени в аферата, трябва да знаят, че не се държаха коректно, тъй като излъгаха Романьоли за детайлите на сделката. Тези господа, включително Енцо Райола, ще трябва да обяснят на магистрат условията, които ни наложиха. Мога да докажа всичко със съобщения и имейли. Те само показват техните невежество и арогантна природа

Аз съм сериозен и постоянен човек. Съжалявам, ако не съм отговарял по време на трансферния прозорец. Не съм от тези ръководители, които бързат да съобщават новините. Така понякога се провалят сделки, като много трансфери са пропадали заради групи, които нямат никакви угризения относно печеленето на пари. Не мисля, че някога в историята е имало директор, който е докладвал посредници или предполагаеми такива, които са искали да навредят на Лацио. Не цялата вина е на Лотито и не го казвам просто така. Ако трябва да се скарам с Лотито, ще го направя. Моя оставка при провал? Не съм играл в Серия А само със Салернитана и Лацио, но и с Месина. Завърших седми, но все пак тогава реших да си тръгна. Казвам ви го, защото моята работа не бива да се оценява от Лотито или някой друг. Аз съм този, който оценява моя труд.

Наистина се надявам Сари да остане треньор на Лацио. В противен случай бих бил луд, защото му дадох тригодишен договор. Наричам го Тосканачо, като взаимно се бъзикаме и се смеем много. Наставникът е шегаджия и трябва да знаеш как да разгадаеш това. Убеден съм, че той е лоялен към клуба, но определено е мрънкач, като е добре да го знаеш. Новите договори на Тома Башич и Адам Марушич? Аз ги извиках и им отправих предложения. Марушич веднага прие и подписа. Башич помоли за няколко дни размисъл, а междувременно бяха поети и други ангажименти. Когато дойде времето, ще видим дали Башич е в позиция да поднови договора си с Лацио”, коментира Фабиани на представянето на новите попълнения Даниел Малдини, Адриан Пшиборек и Едоардо Мота.

