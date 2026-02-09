Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ето'о виси за мача с ЦСКА 1948

Ето'о виси за мача с ЦСКА 1948

  • 9 фев 2026 | 11:07
  • 590
  • 1

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о ще пропусне един мач при следващия жълт картон, който получи. В петък срещу Арда камерунецът бе декориран в жълто за четвърти път през сезона и при ново официално предупреждение ще бъде наказан. Той вече пропусна един двубой на “червените” през есента заради санкция – победата над Септември с 3:1, след като бе изгонен при равенството 2:2 със Славия, когато откри резултата от центъра. Така, ако получи жълт картон в следващата си среща срещу ЦСКА 1948 от Sesame Купа на България, то той ще пропусне сблъсъка с "червените" от efbet Лига

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

Застрашен от наказания в състава на Христо Янев е и Анжело Мартино. Аржентинският ляв бек също е с 4 жълти картона през кампанията, като се предпази от официално предупреждение в последните 6 срещи на ЦСКА и ще бъде на разположение и за утрешния 1/4-финал за Купата.

Най-често декорираният  футболист при столичани е Бруно Жордао, който е със 7 жълти картона и при още два ще трябва да изтърпи санкция за две срещи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Куршума се срещна с агента си

Куршума се срещна с агента си

  • 9 фев 2026 | 10:39
  • 1554
  • 0
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 2231
  • 4
БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

  • 9 фев 2026 | 09:45
  • 4953
  • 7
Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

  • 9 фев 2026 | 08:23
  • 1316
  • 0
Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

  • 9 фев 2026 | 08:09
  • 990
  • 0
Тревога в Гигант

Тревога в Гигант

  • 9 фев 2026 | 08:00
  • 1061
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 17027
  • 24
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 18081
  • 27
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 7421
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 2231
  • 4
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 8203
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 12347
  • 10