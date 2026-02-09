Ето'о виси за мача с ЦСКА 1948

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о ще пропусне един мач при следващия жълт картон, който получи. В петък срещу Арда камерунецът бе декориран в жълто за четвърти път през сезона и при ново официално предупреждение ще бъде наказан. Той вече пропусна един двубой на “червените” през есента заради санкция – победата над Септември с 3:1, след като бе изгонен при равенството 2:2 със Славия, когато откри резултата от центъра. Така, ако получи жълт картон в следващата си среща срещу ЦСКА 1948 от Sesame Купа на България, то той ще пропусне сблъсъка с "червените" от efbet Лига

Застрашен от наказания в състава на Христо Янев е и Анжело Мартино. Аржентинският ляв бек също е с 4 жълти картона през кампанията, като се предпази от официално предупреждение в последните 6 срещи на ЦСКА и ще бъде на разположение и за утрешния 1/4-финал за Купата.

Най-често декорираният футболист при столичани е Бруно Жордао, който е със 7 жълти картона и при още два ще трябва да изтърпи санкция за две срещи.