Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн

Ред Бул и Хаас станаха първите отбори във Формула 1, които обявиха графика си на пилотите за предстоящия тридневен тест, който започва в сряда.

За бившите световни шампиони в сряда цял ден на пистата ще е Макс Верстапен, а в четвъртък ще е ред на Исак Хаджар. В петък сутринта ще кара пак Верстапен, а следобед - пак Хаджар.

Време е за тестове: Формула 1 се завръща в Бахрейн!

При Хаас разпределението е на същия принцип - в сряда започва по-опитният Естебан Окон, на следващия ден се включва Оливър Беарман, а в петък до обед пак ще кара Оливър и после е Окон.

Предполага се, че по-късно днес и утре ще стане ясно и разпределението на пилотите на останалите 9 отбора, които ще излязат на пистата в Барселона в първия официален предсезонен тест.

