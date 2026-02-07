Не признаха два гола на Марек в генералната репетиция за пролетния полусезон

Марек завърши контролните срещи с равенство 0:0 срещу Оборище Панагюрище в проверка, играна на стадион „Бончук“ пред стотина фенове.

Двубоят премина в по-бавно темпо, като най-доброто положение за гол през първото полувреме се откри пред Кирил Янакиев от гостите, чийто удар обаче бе спасен от вратаря на Марек Константин Костадинов.



Дупничани пък чрез Светослав Диков вкараха топката в мрежата след добавка, но бе маркирана засада и попадение не бе зачетено.

В самото начало на второто полувреме се наложи на Даниел Кирилов да чисти от голлинията на домакините след разбъркване. В 57-ата минута след добра атака Мартин Вълчинов уцели страничната греда зад Костадинов. В 78-ата минута топката отново влезе в мрежата на Оборище и отново попадение не бе зачетено заради засада след шут на Любомиров.

В 80-ата минута Димитър Горанов стреля отблизо, но стража на панагюрци отрази, а минута по-късно Христо Каймакански уцели гредата, за да се запази нулевото равенство.

Така тимът на Марек приключи подготвителния период без загуба в контролните срещи.



Първенството на Втора лига за дупнишкия тим се подновява на 15 февруари с домакинство на Севлиево.