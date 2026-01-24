Драма в добавеното време запази Спортинг в битката за титлата

Отборът на Спортинг (Лисабон) записа една от най-драматичните си победи този сезон, след като победи с 2:1 като гост тима на Арука в мач от 19-ия кръг на Лига Португал.

С успеха „лъвовете“ запазиха шансовете си да спечелят титлата в шампионата на Иберийския полуостров за трета поредна година, след като доближиха лидера Порто на четири точки, като „драконите“ имат и мач по-малко.

Арука от своя страна остана непосредствено над „опасната зона“ с аванс от две точки пред бившия отбор на Андриан Краев – Каса Пиа, който се намира на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен плейоф след края на редовния сезон.

Гостите стигнаха до гол в 35-ата минута, когато Максимилиано Араухо прокара хитър пас към колумбийската голова машина Луис Суарес, който не сбърка и изведе шампионите напред.

След почивката „лъвовете“, вместо да нанесат бърз втори удар, с който да убият интригата, получиха болезнен шамар скоро след подновяването на играта. В 48-ата минута Иван Барберо бе изведен в пеналтерията и с плътен шут заби топката в горния ляв ъгъл.

Така столичани бяха напът да изгубят две много ценни точки, но дълбоко в добавеното време, в 96-ата минута, Суарес отново се превърна в герой за своите и с глава прати коженото кълбо в горния ляв ъгъл, с което върна тима си на правия път.

Попадението внесе доста страсти, което доведе до два червени картона в редиците на двата тима. Матеуш Реиш от Спортинг трябваше да отиде под душовете преди да чуе последния съдийски сигнал, а от домакините Матиас Роча видя червения цвят, след като бе отишъл на резервната скамейка още в 69-ата минута.

⏹️ ATÉ AO FIM, LEÕES!! A VITÓRIA É NOSSA 🦁



⚽️ Luis Suárez (2)

🟡 1-2 🟢 // #FCASCP pic.twitter.com/H7wEHxYy6o — Sporting CP (@SportingCP) January 24, 2026

За Спортинг (Лисабон) предстои много важен мач в средата на седмицата срещу Атлетик Билбао от последния кръг в основната схема на Шампионската лига. Двубоят е на 28-и януари (сряда) и при победа „лъвовете“ ще се класират директно за 1/8-финалите в „турнира на богатите“.

СНИМКА: Sporting CP// Twitter

📲 Os 2️⃣ golos de Luis Suárez que deram a vitória aos Leões frente ao FC Arouca ⚽️⚽️ #FCASCP pic.twitter.com/4ijmosoMtX — Sporting CP (@SportingCP) January 24, 2026