Веласкес: Заслужена победа! Пътуваме за Разград с цялото желание на този свят

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след победата с 3:1 срещу Ботев (Враца) в efbet Лига. Испанският специалист определи като абсолютно заслужен успеха на "сините".

"Абсолютно заслужена победа. Това е без съмнение според мен. Липсваше ни повече ред, когато атакувахме в началото. Имаше пространства, в които насищахме прекалено много футболисти. Създадохме на база на индивидуалното качество, а не на колективната игра. Бяхме затруднени, когато губехме топката. Това провокира контраатаки на противника и доведе до допълнителна умора, налагайки се да правим този допълнителен преход в защита. След почивката се получи много добре. Бяхме подредени в атака, показахме по-добра игра в последните метри. Получихме неспасяем гол. Като цяло мисля, че абсолютно превъзхождахме съперника и заслужавахме победа.

Всичко минава през това да си добре подреден, това е моята гледна точка. Добре ли си позициониран, всичко се получава по-добре. Отношението на отбора винаги е положително, затова винаги казвам, че съм горд с моя отбор. Защото се опитват да изпълнят по най-добрия начин всичко, което искам от тях. Не вярвам в търсенето на причинноследствени връзки. Може да не се разбираш добре със съотборниците си, а да отбележиш. Играчите много добре се адаптираха на терена - на първо място са невероятни момчета, както и климатът в съблекалнята е много добър.

Вчера имахме пресконференцията, по-късно имахме една тренировка преди мача, единствен контузен беше Карл Фабиен - това отговорих, когато ме питаха за контузени. Но на тренировката Макун получи мускулна травма на тренировката, затова не влезе в групата за мача. Имах доста добри усещания за Фабиен, влезе в нормален ритъм, говорихме с медицинския щаб и преценихме да влезе в групата. Мачът за Купата срещу Лудогорец? Това са различни мачове. Добър отбор, с футболисти с голям потенциал. Но както знаете, жребият ни отреди да играем навън, сега мислим да се възстановим и пътуваме за Разград с цялото желание на този свят, за да се опитаме да направим един добър мач във всички фази и с идеята да преминем напред. Разбира се, знаем, че ще е трудно, но вярваме в нашите възможности", заяви Хулио Веласкес.