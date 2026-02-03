Дербито между ПСЖ и Марсилия отново ще е без гостуващи фенове

Задаващото се дерби между Пари Сен Жермен и Олимпик Марсилия, което е предвидено за неделя (8 февруари) в Париж, отново ще бъде без гостуващи фенове, съобщават френските медии.

Двубоят е определен като високорисков с 5 от скалата до 5 на Националната дивизия за борба с хулиганизма (DNLH), като ще има разположени много полицаи в района на стадион "Парк де Пренс", както и в цялата френска столица в деня на срещата.

"Мисля, че всеки любител на футбола иска да види феновете на Марсилия на "Парк де Пренс", както и парижани на "Велодром". Това ще помогне много за атмосферата, но не е на дневен ред засега. Опитахме вече, като позволихме на фенове на Олимпик Лион да пътуват до Марсилия и всичко завърши много зле. Не мисля, че скоро ще има гостуващи фенове на мачовете от френското първенство, които са оценени като високорискови. Може би след няколко години, не бива да казваме никога", коментира пред RMC Sport комисарят на Националната дивизия Ронан Делкроа.

Последното гостуване на фенове на Олимпик Марсилия за мач на ПСЖ е било през февруари 2018 година. Иначе преди така нареченото "Льо Класик" ОМ днес е домакин на Рен.

