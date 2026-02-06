Популярни
Де Дзерби за Грийнууд: Той е на световно ниво
Треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби се спря върху чудесната форма на английската звезда на тима Мейсън Грийнууд преди гостуването на шампиона и лидер Пари Сен Жермен в шампионата. Според италианеца Грийнууд е разбрал критиките по свой адрес и е станал по-човечен. "Винаги имаме нужда от Грийнууд от последните мачове. Той е на световно ниво. Защото освен това, на което са го научили майка му и баща му, той е напът да се превърне в комплексен играч", коментира Де Дзерби за англичанина, който до момента е голмайстор на Лига 1 с 13 попадения.

"Той също изкара трудни моменти, не напусна, а остана тук. Разбра какво му говорим за негово добро и за доброто на Марсилия. Той наистина стана отличен футболист, надявам се да продължи така. Аз го заплашвам, че трябва да продължи така, но знае, че е за негово добро", добави треньорът. "Виждам, че е по-човечен, усмихва се понякога, говори малко повече. Вече не е толкова затворен. И това е нещо позитивно. Сега всеки оценява Грийнууд повече от преди", каза още Роберто Де Дзерби. 

