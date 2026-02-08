Отново е време за "Льо Класик"

Пари Сен Жермен и Марсилия ще се изправят един срещу друг в дербито на Лига 1 на 8 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Парк де Пренс" в Париж. Срещата ще бъде ръководена от съдията Уили Делажо, който ще има отговорната задача да контролира едно от най-горещите съперничества във френския футбол, известно още като "Льо Класик".

Пари Сен Жермен заема второто място в класирането на Лига 1 с 48 точки от 20 изиграни мача, като парижани имат голова разлика от 43 вкарани и 16 допуснати гола. Марсилия се намира на четвърта позиция с 39 точки от същия брой срещи и голова разлика от 46 отбелязани и 22 получени гола. Разликата от 9 точки между двата отбора прави този двубой изключително важен за гостите, които при евентуална победа биха намалили изоставането си и биха запазили шансовете си за борба за титлата. За домакините от Пари Сен Жермен, трите точки са от съществено значение, за да се върнат на първото, където започнаха първото място преди успеха на Ланс срещу Рен 24 часа по-рано.

Пари Сен Жермен демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Парижани записаха победа като гост срещу Страсбург (1:2) на 1 февруари 2026 г., последвана от равенство с Нюкасъл (1:1) в Шампионската лига на 28 януари. Преди това отборът на Луис Енрике постигна успех срещу Оксер (0:1) на 23 януари, но претърпя загуба от Спортинг (Лисабон) (2:1) в европейския турнир на 20 януари. Серията от мачове започна с убедителна победа над Лил (3:0) на 16 януари в Лига 1. Марсилия показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет срещи. Отборът на Роберто Де Дзерби постигна победа срещу Рен (3:0) в Купата на Франция на 3 февруари 2026 г., а преди това завърши наравно с Париж ФК (2:2) в шампионата на 31 януари. В Шампионската лига марсилци претърпяха тежко поражение от Брюж (3:0) на 28 януари, но преди това записаха победа над Ланс (3:1) в Лига 1 на 24 януари. Серията започна с още една загуба в европейския турнир срещу Ливърпул (0:3) на 21 януари.

Уорън Заир-Емери се очертава като ключова фигура за Пари Сен Жермен в предстоящия двубой. Младият френски полузащитник, който е едва на 19 години, се превърна в един от стълбовете на отбора под ръководството на Луис Енрике. Въпреки че обикновено играе като полузащитник, в този мач се очаква да бъде използван като десен защитник поради наказанието на Ашраф Хакими. Заир-Емери впечатлява с тактическата си интелигентност, техническите си умения и способността да се адаптира към различни позиции на терена. Неговата универсалност и енергичност ще бъдат от решаващо значение за парижани в опитите им да контролират играта и да неутрализират офанзивните заплахи на Марсилия. От страна на гостите, Мейсън Грийнууд се очертава като най-опасното оръжие в атака. Английският нападател, който играе като крило или зад централния нападател, демонстрира впечатляваща форма през този сезон. Неговата скорост, техника и прецизен удар го правят постоянна заплаха за всяка защита. Грийнууд ще бъде ключов фактор за стратегията на Роберто Де Дзерби, особено при контраатаките, където неговата експлозивност може да създаде сериозни проблеми на защитата на ПСЖ. Способността му да завършва атаките и да създава голови положения за съотборниците си ще бъде от решаващо значение за шансовете на Марсилия да постигне положителен резултат на "Парк де Пренс".