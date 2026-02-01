Популярни
  Торино
  2. Торино
  Торино спря пропадането си с важна победа над Лече

Торино спря пропадането си с важна победа над Лече

  1 фев 2026 | 15:40
  • 193
  • 0
Торино спря пропадането си с важна победа над Лече

Отборът на Торино записа домакински успех с 1:0 над Лече в ранния мач он неделната програма на 23-тия кръг на Серия "А". Така “биковете” прекратиха неприятната си поредица от четири шампионатни загуби.

Двата тима предложиха атакуващ футбол с общо 30 удара в мача, но пропуснаха куп възможности и така се стигна само до един гол в мача. Той дойде в 29-ата минута, когато Че Адамс се разписа с воле отблизо след чудесно центриране на Никола Влашич. След почивката Дуван Сапата и Гийермо Марипан имаха чудесни шансове да направят победата на тима си по-убедителна, но противниковият капитан Владимиро Фалконе ги спря с блестящи спасявания.

С този успех Торино събра 26 точки и се изкачи с три места до 13-ото в класирането, където Лече  заема 17-ата позиция и е точно над зоната на изпадащите със своите 18 пункта след осем поредни срещи без победа.

Снимки: Gettyimages

