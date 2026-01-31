Борнемут наказа пропуските на Уулвс, за да запише втора поредна победа

Борнемут записа две последователни победи в Премиър лийг за първи път от септември, след като надделя с 2:0 като гост над отбора на Уулвърхамптън, който остава твърдо на дъното на класирането. Така Андони Ираола отпразнува с успех стотния си мач във Висшата лига.

Още в седмата минута Мане помисли, че е дал летящ старт на домакините, след като с глава прати топката във вратата на Петрович след центриране на Гомеш. Попадението обаче бе отменено заради засада на последния. След това двубоят вървеше равностойно до 33-тата минута, когато Борнемут взе преднина. Скот пресече едно подаване в половината на домакините, след което намери Адли, който с едно докосване изведе Крупи. Французинът овладя пред границата на наказателното поле и със страхотен удар изстреля топката под напречната греда.

В самото начало на втората част Хименес се справи с Буено и стреля от малък ъгъл, но Са успя да избие.

В 65-ата минута Арокодаре пропусна страхотна възможност да изравни, след като отблизо прати топката право в ръцете на Петрович.

В 71-вата минута Странд Ларсен, който се появи като резерва, пропусна още по-голям шанс да изравни, след като първо Петрович изби удара му, а след това норвежецът не бе точен и при добавката.

Десетина минути след това пък удар с глава на Гомеш срещната гредата.

След всички добри положения на Уулвс до гол стигнаха отново гостите. В първата минута на добавеното време Райън проби до аутлинията, след което върна към Скот, който се разпис отблизо.

