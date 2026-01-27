Борнемут плати 30 милиона паунда за заместник на Семеньо

Борнемут официално привлече бразилското крило Раян от Васко да Гама в сделка на стойност малко над 30 милиона паунда, обявиха от клуба. “Черешките” ще платят фиксирана сума от 24.7 милиона от английската валута сега, а още 5.6 млн. могат да бъдат достигнати чрез включени в контракта между двата клуба различни бонуси за постиженията на играча. 19-годишният флангови футболист ще има тежката задача да замени Антоан Семеньо, който преди десетина дни бе продаден на Манчестър Сити. От “Скай Спортс” допълват, че Раян има освобождаваща клауза в размер на 86.8 милиона паунда (100 млн. евро). Талантливият млад играч прави своя дебют с екипа на Васко да Гама през 2023 година и до момента има 16 гола и 1 асистенция в 64 двубоя с екипа на тима.

Bringing the carnival to Europe 🇧🇷 pic.twitter.com/UMmZhT9uDo — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages