Сигурно е: Без заповеди от бокса в Тойота в WRC

Председателят на Тойота Акио Тойода категорично заяви, че заводският тим на японският автомобилен гигант в Световния рали шампионат няма да използва отборни заповеди. Така дългогодишната традиция на Тойота, която поставя пилота на първо място, няма да бъде нарушена.

„Тойота е отбор, в който пилотът е на първо място - заяви Тойода на среща с медии. - Това означава, че искаме да създадем условия, при които пилотите ще могат да се състезават при равни условия."

С оглед на звездния състав на Тойота за сезон 2026, част от който са Елфин Еванс, Себастиен Ожие и изгряващата звезда Оливър Солберг, специалистите очакват те да се борят за победите във всяко едно рали. Но Тойода беше категоричен, че ръководството на тима няма да се намесва в тази битка.

„Няма да има конкретни отборни заповеди към определени пилоти - потвърди Тойода. - Опитваме се да създадем истинска конкуренция между състезателите. Така всеки може да спечели накрая. Мисля, че това ще бъде нещо вълнуващо за гледане.“

Вместо да възприема малките разлики като риск, Тойода призна, че изпитва удоволствие, когато вижда колите на тима, разделени от десети от секундата във времената – отражение на състезателната среда, която той иска да насърчи в Toyota Газу Рейсинг.

„Това прави всичко още по-интересно тази година, защото ще има битка на Елфин и Себ. Но над тях, над ветераните, имаме новобранеца Оливър, който стартира много силно. Това го прави още по-вълнуващо“, добави той.

Тойода завърши, като отново наблегна на основния принцип на отбора: „Искаме да създадем условия, при които пилотите ще могат да се състезават при равни условия. Така всеки може да спечели накрая.“

