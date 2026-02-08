Елфин Еванс: Оливър Солберг ще е силен и в Швеция

Заводският пилот на Тойота в Световния рали шампионат Елфин Еванс прогнозира, че съотборникът му Оливър Солберг ще е силен и във втория кръг за сезона – снежното рали „Швеция“.

Солберг стартира сезона с победа в рали „Монте Карло“, като се възползва отлично от по-задната си стартова позиция в четвъртъка и петъка на ралито, с което си осигури аванс от около 1 минута, с който контролира хода на състезанието.

Еванс завърши втори в „Монте Карло“, като успя да победи най-успешния пилот в историята на състезанието Себастиен Ожие, който обаче пропуска рали „Швеция“.

„Карането на сняг е уникално – обясни уелсецът, който участва в рали „Арктик“ във Финландия, но със своя Ярис Rally1 беше извън класирането. – Имаме само едно такова състезание през годината и то е много бързо. Трябва да си пределно концентриран.“

Еванс очаква оспорвана битка със Солберг другия уикенд, който спечели в WRC2 в последните три години рали „Швеция“.

„Очаквам, че Оливър ще е силен в Швеция – заяви Елфин. – Той се представя добре в това рали. А през 2021, когато кара с Rally1 кола в рали „Арктик“, пак беше силен. Така че няма да е изненада, че Оливър ще е бърз в рали „Швеция“.

