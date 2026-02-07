Японската звезда в WRC2 с тежка катастрофа

Японският пилот в WRC2 Юки Ямамото излетя от пътя и катастрофира по време на тестове днес и ще бъде принуден да пропусне предстоящото състезание от Световния рали шампионат следващата седмица - рали "Швеция". Както Ямамото, така и неговият навигатор Джеймс Фултън са получили травми, които правят участието им в ралито в региона на Умео невъзможно.

„По време на тестовете преди рали „Швеция“ в петък, Юки Ямамото и Джеймс Фултън излязоха от пътя. След медицински прегледи и на двамата беше препоръчано да почиват и да се възстановяват, поради което няма да могат да вземат участие в състезанието. Пожелаваме им бързо възстановяване“, обявиха от програмата за млади пилоти на Тойота в социалните мрежи.

While testing on Friday in preparation for Rally Sweden, the crew of Yuki Yamamoto and James Fulton went off the road. After medical checks, both are required to rest and recover and will therefore not participate in Sweden. We wish them a speedy recovery! pic.twitter.com/g0Ey0WMtvS — TGR WRC Challenge Program (@TGR_WRC_NextGen) February 6, 2026

Ямамото и Фултън стартираха сезона си в рали „Монте Карло“ през януари, но отпаднаха от надпреварата. Дуото беше напът да спечели точки в категорията WRC2, но ралито за тях приключи с излизане от трасето в неделя сутринта.

Ямамото е част от програмата за развитие на млади пилоти на Тойота и се състезава с подкрепата на японския производител от 2022 насам. Първите му години преминаха зад волана на Рено Клио Rally4 с предно предаване, но от сезон 2024 той се състезава с автомобил от клас Rally2. Тази година Ямамото е пилот на тима на Яри-Мати Латвала Printsport, за който в предишните две години караха пилотите, спечелили титлата в WRC2: Сами Паяри и Оливър Солберг.

През миналата година най-добрият резултат на Ямамото в кръг от WRC беше пето място в категорията WRC2 в рали „Финландия“. Освен това японският пилот впечатли, като си осигури място на подиума в кръга от финландския рали шампионат в Савонлина. Навигаторът му Фултън е познат от WRC като щурман на пилоти като Джошуа Макърлийн и Крис Мийк. Ирландецът беше навигатор и на покойния Крейг Брийн.

