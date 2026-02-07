Популярни
Японската звезда в WRC2 с тежка катастрофа

  • 7 фев 2026 | 14:50
Японският пилот в WRC2 Юки Ямамото излетя от пътя и катастрофира по време на тестове днес и ще бъде принуден да пропусне предстоящото състезание от Световния рали шампионат следващата седмица - рали "Швеция". Както Ямамото, така и неговият навигатор Джеймс Фултън са получили травми, които правят участието им в ралито в региона на Умео невъзможно.

„По време на тестовете преди рали „Швеция“ в петък, Юки Ямамото и Джеймс Фултън излязоха от пътя. След медицински прегледи и на двамата беше препоръчано да почиват и да се възстановяват, поради което няма да могат да вземат участие в състезанието. Пожелаваме им бързо възстановяване“, обявиха от програмата за млади пилоти на Тойота в социалните мрежи.

Ямамото и Фултън стартираха сезона си в рали „Монте Карло“ през януари, но отпаднаха от надпреварата. Дуото беше напът да спечели точки в категорията WRC2, но ралито за тях приключи с излизане от трасето в неделя сутринта.

Ямамото е част от програмата за развитие на млади пилоти на Тойота и се състезава с подкрепата на японския производител от 2022 насам. Първите му години преминаха зад волана на Рено Клио Rally4 с предно предаване, но от сезон 2024 той се състезава с автомобил от клас Rally2. Тази година Ямамото е пилот на тима на Яри-Мати Латвала Printsport, за който в предишните две години караха пилотите, спечелили титлата в WRC2: Сами Паяри и Оливър Солберг.

През миналата година най-добрият резултат на Ямамото в кръг от WRC беше пето място в категорията WRC2 в рали „Финландия“. Освен това японският пилот впечатли, като си осигури място на подиума в кръга от финландския рали шампионат в Савонлина. Навигаторът му Фултън е познат от WRC като щурман на пилоти като Джошуа Макърлийн и Крис Мийк. Ирландецът беше навигатор и на покойния Крейг Брийн.

Снимки: Gettyimages

