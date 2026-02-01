Популярни
Парма 0:1 Ювентус, Бремер откри резултата
Парма 0:1 Ювентус, Бремер откри резултата

Отборите на Парма и Ювентус играят на стадион "Енио Тардини" при резултат 0:1 в мач от 23-тия кръг на Серия "А". Бремер откри резултата в 15-ата минута.

Карлос Куеста залага в този мач на Матео Пелегрино, като изнесен нападател и Якоб Ондрейка и Гаетано Ористиано, които да действат зад гърба му. В средата на терена пък ще започне триото Ханс Николуси Кавилия, Мандела Кейта и Адриан Бернабе.

Лучано Спалети пък е избрал Джонатан Дейвид да води атаката, а Кенан Йълдъз, Уестън Маккени и Франсиско Консейсао да го подкрепят в предни позиции. Кефрен Тюрам и Мануел Локатели ще са двойката опорни халфове.

Гостите създадоха първатаголова възможност още в 1-вата минута. Калюлю подаде за Консейсао в наказателното поле, който стреля отблизо, но вратарят Едоардо Корви направи блестящо спасяване.

В 5-ата минута те имаха още по-добър шанс, но изстрел на Чико Консейсао се отби от напречната греда.

В 15-ата минута резултатът в крайна сметка бе открит. При центриране от корнер Бремер бе оставен непокрит от бранителите на домакините и с глава заби топката във вратата за 0:1.

Макар мачът да не е особено груб или напрегнат до момента, съдията набързо раздаде три жълти картона на играчи на гостите - Франсиско Консейсао, Бремер и Уестън Маккени.

