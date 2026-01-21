Григор Димитров обясни за контузията си в Мелбърн

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров обясни за контузията, която получи по време на мача си с Томас Махач от първи кръг на Australian Open.

Гришо видимо изнемогваше на корта в третия сет, а впоследствие от неговия екип изпратиха изявление до журналистите в Мелбърн.

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

"За съжаление, ударих китката си по време на мача и силната болка ограничи възможностите ми. Съжалявам, че не можех да се боря както исках. Благодаря на феновете в Австралия за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново", гласи съобщението на Григор.

За трети път в кариерата си той отпадна още в първи кръг в Мелбърн, като миналата година причината също беше контузия срещу Франческо Пасаро.

Следвай ни:

Снимки: Imago