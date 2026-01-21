Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров обясни за контузията си в Мелбърн

Григор Димитров обясни за контузията си в Мелбърн

  • 21 яну 2026 | 16:37
  • 2279
  • 2
Григор Димитров обясни за контузията си в Мелбърн

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров обясни за контузията, която получи по време на мача си с Томас Махач от първи кръг на Australian Open.

Гришо видимо изнемогваше на корта в третия сет, а впоследствие от неговия екип изпратиха изявление до журналистите в Мелбърн.

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

"За съжаление, ударих китката си по време на мача и силната болка ограничи възможностите ми. Съжалявам, че не можех да се боря както исках. Благодаря на феновете в Австралия за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново", гласи съобщението на Григор.

За трети път в кариерата си той отпадна още в първи кръг в Мелбърн, като миналата година причината също беше контузия срещу Франческо Пасаро.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Медведев приема класирането си за положителен напредък

Медведев приема класирането си за положителен напредък

  • 21 яну 2026 | 13:25
  • 1095
  • 0
Сабаленка: За момент си помислих “Какво да правя?”

Сабаленка: За момент си помислих “Какво да правя?”

  • 21 яну 2026 | 12:49
  • 1100
  • 1
Дъжд прекрати мачовете на Australian Open

Дъжд прекрати мачовете на Australian Open

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 907
  • 0
Алкарас: Беше по-трудно, отколкото си мислех

Алкарас: Беше по-трудно, отколкото си мислех

  • 21 яну 2026 | 10:03
  • 758
  • 0
Алкарас преодоля ранно затруднение срещу №102 в света, Медведев оцеля срещу французин

Алкарас преодоля ранно затруднение срещу №102 в света, Медведев оцеля срещу французин

  • 21 яну 2026 | 09:21
  • 2038
  • 0
Всички резултати от ден 4 на Australian Open: Алкарас, Медведев и Рубльов са в третия кръг

Всички резултати от ден 4 на Australian Open: Алкарас, Медведев и Рубльов са в третия кръг

  • 21 яну 2026 | 08:05
  • 8039
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36354
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34214
  • 42
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2529
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2299
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138397
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8222
  • 4