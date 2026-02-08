Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

Ювентус и Лацио ще се изправят един срещу друг в мач от Серия А на 8 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Алианц Стейдиъм".

Ювентус заема четвъртата позиция в класирането на Серия А с 45 точки след изиграни 23 мача. "Бианконерите" имат впечатляваща голова разлика с 39 отбелязани и само 18 допуснати гола, което показва добрата им игра както в нападение, така и в защита. От своя страна, Лацио се намира на осмата позиция с 32 точки от същия брой изиграни срещи. "Орлите" са отбелязали 24 гола и са допуснали 21 в своята мрежа. Разликата от 13 точки между двата отбора прави този мач особено важен за гостите, които се стремят да се доближат до зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Ювентус идва в този двубой след загуба с 3:0 от Аталанта в Купата на Италия на 5 февруари 2026 г. Преди това обаче "Старата госпожа" постигна убедителна победа с 4:1 като гост на Парма в Серия А (01.02.2026). В Шампионската лига торинци завършиха наравно 0:0 с Монако (28.01.2026), а преди това записаха две победи – 3:0 срещу Наполи в Серия А (25.01.2026) и 2:0 срещу Бенфика в Шампионската лига (21.01.2026). Лацио пък идва с победа с 3:2 над Дженоа в Серия А (30.01.2026), последвана от две равенства – 0:0 с Лече (24.01.2026) и 2:2 с Фиорентина (07.01.2026), както и една загуба с 0:3 от Комо (19.01.2026) и една победа с 1:0 като гост на Верона (11.01.2026). Всички тези резултати показват, че римляните имат колеблива форма в последно време.

В последните пет срещи между двата отбора, Лацио има лек превес с две победи, една загуба и две равенства. Последният им сблъсък беше на 26 октомври 2025 г. в Серия А, когато "орлите" победиха с 1:0 на своя стадион. Преди това, на 10 май 2025 г., двата отбора завършиха наравно 1:1 отново в Рим. В последния мач на "Алианц Стейдиъм" на 19 октомври 2024 г., Ювентус спечели с минималното 1:0. Интересно е, че двата отбора се срещнаха и в два последователни мача от Купата на Италия през април 2024 г., като Ювентус спечели първия с 2:0 у дома, но Лацио отвърна с 2:1 в реванша. Тази статистика показва, че мачовете между двата отбора обикновено са оспорвани и с малка голова разлика.

Кенан Йълдъз се очертава като звездата на Ювентус в този сезон. Младият турски талант, роден през 2005 г., се е превърнал в основна фигура в атаката на "бианконерите", демонстрирайки изключителни технически умения и визия на терена. Неговата способност да създава голови положения и да завършва атаките прави Йълдъз особено опасен за защитата на Лацио. От другата страна, Адам Марушич е ключов играч за "орлите". Черногорският футболист, който може да играе както като десен бек, така и като крило, е известен със своите силни изяви в защита и способността си да подпомага атаките на отбора. Неговият опит и универсалност го правят ценен актив за Лацио в този важен двубой. Сблъсъкът между офанзивния талант на Йълдъз и защитните умения на Марушич ще бъде един от интересните аспекти на предстоящия мач.