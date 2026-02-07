Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, предупреди тима си да внимава с Бетис. Мачът между двата състава идва броени дни след отстраняването на същия опонент в турнира за Купата на краля.
Аржентинецът не очаква лесен двубой, въпреки че „дюшекчиите“ разбиха Бетис с 5:0 като гост в четвъртфиналите за Купата в четвъртък.
„Победата ни заздравява психически за всичко, пред което трябва да се изправим. Бетис ще дойде наранен след мача, който играхме на техния терен. Трябва да бъдем готови“, заяви Симеоне на прескофенренцията преди мача.
Атлетико ще бъде домакин в неделния сблъсък от 23-тия кръг в Ла Лига, където столичани заемат третата позиция с 45 точки, на 13 зад лидера Барселона, докато Бетис е на петото място с 35.
След колеблив януари за тима на аржентинския специалист с три победи, три равенства и две поражения, Симеоне беше попитан дали убедителния успех от Купата означава, че отборът му е преодолял колебанията.
„Не мисля така. Беше добър мач, но трябва да продължим по същия начин. В този двубой бяхме много по-решителни и това направи всичко по-лесно. Трябва да запазим същия ентисуазъм и са ни нужни феновете на стадиона и тяхната енергия“, обясни наставникът.
Мадридчани ще бъдат без полузащитника Пабло Бариос, след като той претърпя контузия в бедрото при победата в предишния мач срещу Бетис. „Ще го заменим с момчетата, които са налични - Обед Варгас, Родриго Мендоса, Маркос Йоренте и Хави Серано. Всеки може да помогне в тази позиция“, каза Симеоне.
