Атлетико си гарантира полуфинални битки след разходка срещу Бетис

Атлетико Мадрид се превърна в последния отбор, класирал се за полуфиналите в тазгодишното издание на турнира за Купата на Краля, след като победи тима на Бетис с 5:0 като гост. Попаденията за убедителния успех на „дюшекчиите“ реализираха цели петима различни голмайстори в лицето на Давид Ханцко (12’), Джулиано Симеоне (30’), Адемола Луукман (37’), Антоан Гризман (62’) и Тиаго Алмада (83’).

По-рано тази седмица Барселона се класира за финалната четворка, след като елиминира Албасете.

Вчера пък визите за битките за финала подпечатаха Реал Сосиедад и Атлетик Билбао, които елиминираха Алавес и Валенсия.

Полуфиналните двойки, които ще излъчат победителите в две срещи, а не в една, както до този момент в турнира, ще бъдат определени след специален жребий.

„Дюшекчиите“ съумяха да нанесат ранен удар след по-малко от четвърт час игра, когато Коке изпълни корнер и в наказателното поле Валентин Барко засече с глава, пращайки топката неспасяемо в лявата страна на вратата, пазена от стража Адриан.

Само четири минути по-късно гостите можеха да стигнат до втори гол, с който щяха да решат много. Луукман преодоля куп от играчи в андалусийската половина и стреля от границата на наказателното поле, но топката излезе вдясно от вратата.

В 29-ата минута домакините най-накрая успяха да създадат нещо смислено в преден план. Халфът Нелсон Деоса засече една отбита топка след центриране и нанесе плътен удар, който мина покрай вратата.

Ентусиазмът на андалусийци обаче бе бързо охладен, тъй като при ответната атака мадридчани вкараха втори гол. Джулиано Симеоне достигна до подаване в наказателното поле и засече по земя коженото кълбо безкомпромисно в средата на вратата.

Нататък сценарият се повтори и отново след натиск на домакините техният по-опитен съперник нанесе съкрушаващ удар. В 36-ата минута Нелсон Деоса завърши солова акция, но не му стигна малко късмет, за да отправи шут в очертанията на вратата, а при ответната атака Луукман засече пас в пеналтерията и прати топката в долния десен ъгъл.

В 42-рата минута Антони отново прояви нюх пред гола, но му липсваше точност в завършващия удар.

Малко след началото на второто полувреме останаха съмнения, че Гризман е играл с ръка в наказателното поле, но играта продължи без намеса на ВАР и до наказателен удар не се стигна.

Вместо това в 48-ата минута Ортис създаде първата опасност за домакините след удар в десния ъгъл, където стражът Хуан Мусо нямаше нужда от много усилия, за да запази мрежата си суха.

В 50-ата минута Диего Симеоне се принуди да извърши смяна, след като Пабло Бариос демонстрира влошаване на здравословното си състояние заради сблъсък. На негово място се появи Хосе Хименес.

Десетина минути след началото на второто полувреме играта живна и удар на автора на първото попадение Ханцко бе блокиран от бранител на домакините.

Час игрово време след началото за четвърти път отбраната на андалусийци се оказа безпомощна. Луукман предостави топката на Гризман, за когото остана по-лесното, и той преодоля стража Адриан.

При това положение победителят вече отдавна бе ясен и гостите продължиха да действат по-добре на терена, търсейки да затвърдят превъзходството си с още някой гол. Така в 82-рата минута Гризман можеше да се разпише за втори път, завършвайки с удар по земя подаване от ръба на наказателното поле.

60 секунди по-късно дойде и петото попадение. Топката попадна в краката на Тиаго Алмада, който стреля и прати коженото кълбо в долния десен ъгъл.