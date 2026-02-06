Барселона с тежък съперник за Купата на краля

Барселона ще спори с Атлетико Мадрид на полуфиналите за Купата на краля в Испания, отреди жребият. Съперници в другата двойка да са баските врагове Атлетик Билбао и Реал Сосиедад. Победителите ще се определят в два мача на разменено гостуване - през февруари и март.

Барса е действащият носител на трофея, a преди година пак имаше столичани за противник на тази фаза. Тогава двата тима изиграха запомнящ се първи двубой в Каталуния, завършил 4:4. На реванша тимът на Ханзи Флик надделя с 1:0.

Реал Сосиедад също е полуфиналист за втори пореден сезон, след като през миналия беше елиминиран от Реал Мадрид - също след общ резултат 4:5.