Валентин Димов: Нашите момчета показаха, че могат да бъдат напълно равностойни на белгийците

Капитанът на тима на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов остана позитивно настроен след първите две срещи от сблъсъка с Белгия от Световната група на турнира. В първия двубой Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон, а във втората среща Илиян Радулов допусна обрат от Александър Блокс и така Белгия води с 2:0 победи в общия резултат.

"Смятам, че и в двата двубоя имахме нашите шансове. Може би във втория имахме малко повече, тъй като водехме със сет преднина, 3:2 гейма и възможност за пробив. Смятам, че там ако пробивът беше постигнат, срещата ще се да се развие по съвсем различен начин. След това малко падна тонусът и опонентът започна повече да контролира мача. За съжаление това продължи до края и не успяхме да постигнем победа.

В първия мач също Александър Василев на моменти надиграваше противника, но опитът на белгийците им позволи да задържат нивото си на игра по-дълго време без слабости абсолютно в целия мач, което е нормално за тези играчи. Все пак двубоят е два дни с пет срещи, така че все още имаме нашите шансове", коментира Димов след първите два мача в зала "Колодрума" в Пловдив.

"Белгийците в момента имат повече мачове от началото на сезона, което им позволява да държат това постоянство. Те играят на високо ниво, но днес нашите момчета показаха, че могат да бъдат напълно равностойни с тях, а и на моменти по-добри. Въпросът е, когато водим играта и сме в контрол на мача, да го задържим по-дълго време", допълни капитанът на България.

В неделя сблъсъкът продължава с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. Двубоят започва в 13:00 часа. Играе се до три победи от пет възможни мача.

