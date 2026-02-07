Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев: Беше нещо ново за мен, играх със съперник, който има победи над доста добри играчи

Александър Василев: Беше нещо ново за мен, играх със съперник, който има победи над доста добри играчи

  • 7 фев 2026 | 17:19
  • 964
  • 0
Александър Василев: Беше нещо ново за мен, играх със съперник, който има победи над доста добри играчи

Александър Василев бе удовлетворен от своето представяне в двубоя с Рафаел Колиньон в първата среща между България и Белгия от плейофите за влизане в Световната група за Купа "Дейвис". Българският тенисист призна превъзходството на съперника, който в момента заема 72-ото място в световната ранглиста.

"Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник, който е 72-ри в ранглистата и има победи над доста добри играчи. За мен беше важно да се насладя, тъй като шансовете ми бяха по-малко. Исках да взема максималното от ситуацията и от мача", коментира след мача българският тенисист.

Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив
Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив

"Опитът беше това, което надделя. Той е играл в тура няколко години и знае къде и как може намери пробойни. Има доста повече мачове в Купа "Дейвис". Въпрос на време е да се достигне това ниво. Аз съм щастлив, че успях да изживея това и да играя най-добрия си тенис", допълни той.

"Трудно е да играеш в първия мач, особено когато знаеш какъв е съперникът. Мисля обаче, че това е начинът, ако искаш да успееш и да станеш голям тенисист. Тепърва предстои да се развият мачовете и да видим днес и утре как ще завърши двубоят. Публиката беше страхотна. Може би това е един от най-пълните кортове, на които съм играл, така че беше невероятно да бъда част от този мач", завърши Александър Василев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Тенис

Белгия поведе с 2-0 победи на България за Купа "Дейвис"

Белгия поведе с 2-0 победи на България за Купа "Дейвис"

  • 7 фев 2026 | 18:31
  • 5977
  • 3
Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив

Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив

  • 7 фев 2026 | 16:01
  • 1388
  • 0
Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Порто

Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Порто

  • 7 фев 2026 | 13:44
  • 967
  • 2
Орлин Станойчев: Трябва да се гордеем с тези момчета

Орлин Станойчев: Трябва да се гордеем с тези момчета

  • 7 фев 2026 | 09:58
  • 1130
  • 0
Джокович изгледа на живо церемонията в Милано

Джокович изгледа на живо церемонията в Милано

  • 7 фев 2026 | 08:47
  • 2187
  • 0
Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

  • 7 фев 2026 | 05:55
  • 1171
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 60475
  • 257
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 52843
  • 149
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9229
  • 10
Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 5992
  • 23
Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4548
  • 10
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 35510
  • 121