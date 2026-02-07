Александър Василев: Беше нещо ново за мен, играх със съперник, който има победи над доста добри играчи

Александър Василев бе удовлетворен от своето представяне в двубоя с Рафаел Колиньон в първата среща между България и Белгия от плейофите за влизане в Световната група за Купа "Дейвис". Българският тенисист призна превъзходството на съперника, който в момента заема 72-ото място в световната ранглиста.

"Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник, който е 72-ри в ранглистата и има победи над доста добри играчи. За мен беше важно да се насладя, тъй като шансовете ми бяха по-малко. Исках да взема максималното от ситуацията и от мача", коментира след мача българският тенисист.

Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив

"Опитът беше това, което надделя. Той е играл в тура няколко години и знае къде и как може намери пробойни. Има доста повече мачове в Купа "Дейвис". Въпрос на време е да се достигне това ниво. Аз съм щастлив, че успях да изживея това и да играя най-добрия си тенис", допълни той.

"Трудно е да играеш в първия мач, особено когато знаеш какъв е съперникът. Мисля обаче, че това е начинът, ако искаш да успееш и да станеш голям тенисист. Тепърва предстои да се развият мачовете и да видим днес и утре как ще завърши двубоят. Публиката беше страхотна. Може би това е един от най-пълните кортове, на които съм играл, така че беше невероятно да бъда част от този мач", завърши Александър Василев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto