Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив

Василев загуби от Колиньон в първия мач с Белгия в Пловдив

  • 7 фев 2026 | 16:01
  • 930
  • 0

Александър Василев отстъпи на Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за 91 минути игра в първия двубой от важното съперничество между България и Белгия за Купа "Дейвис" в зала "Колодрума" в Пловдив.

Както е известно, България приема Белгия в исторически плейоф за участие в Световната група I на Купа "Дейвис", като самият ни дуел с "червения динамит" е страхотно постижение на Валентин Димов и компания.

Колиньон направи важен пробив в края на първия сет и го спечели, само че под скандиранията на екзалтираната публика в Пловдив Василев опита да направи обрат във втората част. Той поведе с пробив, но не можа да го затвърди и впоследствие загуби с 3:6, 3:6. Цветана Пиронкова беше сред популярните лица на трибуните в "Колодрума".

Колиньон стана популярен в България през януари, когато елиминира Григор Димитров на турнира от АТР 250 в Бризбън. Той даде ключово предимство на Белгия в сблъсъка с "лъвовете", като във втория двубой за деня Илиян Радулов ще се изправи срещу Александър Блокс.

