Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул

Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул

  • 3 фев 2026 | 18:45
  • 471
  • 0
Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул

Мениджърът на Селтик Мартин О’Нийл потвърди, че “детелините” се интересуват от Алекс Окслейд-Чембърлейн. 32-годишният футболист е свободен агент, след като напусна Бешикташ през лятото. Последните седмици бившият английски национал тренира с Арсенал. Даже се появиха спекулации, че може да подпише с лондончани след контузията на Микел Мерино.

“Говорих с него, но съм сигурен, че той има много възможности, може би някои по-близо до Лондон. Имам голям интерес да го привлечем. Изненадан съм, че никой не го взима. Той познава клуба, близък приятел е с Джо Харт, който също е говорил с него. Интересуваме се, но дали ще стане…”, заяви О’Нийл.

Окслейд-Чембърлейн, който има 35 мача за националния отбор на Англия, игра шест години в Арсенал и след това толкова в Ливърпул. Той си тръгна от “Анфийлд” през лятото на 2023 г. и отиде в Бешикташ, където записа пет гола в 50 мача и спечели Купата на Турция през 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

  • 3 фев 2026 | 16:34
  • 5011
  • 10
Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 598
  • 2
Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

  • 3 фев 2026 | 16:16
  • 433
  • 0
Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

  • 3 фев 2026 | 16:09
  • 1109
  • 2
Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

  • 3 фев 2026 | 15:54
  • 871
  • 0
Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

  • 3 фев 2026 | 15:22
  • 832
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

  • 3 фев 2026 | 19:11
  • 71072
  • 181
Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

  • 3 фев 2026 | 18:35
  • 6196
  • 25
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 13601
  • 8
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 12654
  • 15
Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

  • 3 фев 2026 | 18:59
  • 3440
  • 0
Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

  • 3 фев 2026 | 18:06
  • 1428
  • 0