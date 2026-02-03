Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул

Мениджърът на Селтик Мартин О’Нийл потвърди, че “детелините” се интересуват от Алекс Окслейд-Чембърлейн. 32-годишният футболист е свободен агент, след като напусна Бешикташ през лятото. Последните седмици бившият английски национал тренира с Арсенал. Даже се появиха спекулации, че може да подпише с лондончани след контузията на Микел Мерино.

“Говорих с него, но съм сигурен, че той има много възможности, може би някои по-близо до Лондон. Имам голям интерес да го привлечем. Изненадан съм, че никой не го взима. Той познава клуба, близък приятел е с Джо Харт, който също е говорил с него. Интересуваме се, но дали ще стане…”, заяви О’Нийл.

Окслейд-Чембърлейн, който има 35 мача за националния отбор на Англия, игра шест години в Арсенал и след това толкова в Ливърпул. Той си тръгна от “Анфийлд” през лятото на 2023 г. и отиде в Бешикташ, където записа пет гола в 50 мача и спечели Купата на Турция през 2024 г.

