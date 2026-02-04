Популярни
  Отложиха мача на Митов срещу Селтик

Отложиха мача на Митов срещу Селтик

  • 4 фев 2026 | 19:18
Двубоят между Абърдийн, където играе българският национал Димитър Митов, и Селтик, който трябваше да се състои днес, бе отложен. Около 18 часа българско време имаше инспекция на терена на “Питорди” и преценката бе, че той не е в достатъчно добро състояние, за да се играе футбол на него. Обяснението за причината от домакините бе: “продължителни дъждове през последните седмици”. Още една среща от програма на шотландското първенство за днес бе отложена - тази между Дънди и Мъдъруел.

Селтик няма загуба след повторното завръщане на Мартин О’Нийл през този сезон като временен мениджър. “Детелините” изостават на шест точки от лидера Хартс, но са изиграли мач по-малко.

