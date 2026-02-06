Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Рилци (Добрич) в отложена среща от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Все още сме в подготвителен период. Въпреки това целта ни в предстоящия мач е да спечелим трите точки. Смятам, че е реална, защото извършихме добра селекция и имаме потенциал. Позицията ни в класирането показва, че всеки двубой ще е много сериозно изпитание за нас. Мачовете ни с Рилци винаги са били зрелищни и резултатни“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, член на Управителния съвет на Аксаково.