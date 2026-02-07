Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  Инспектираха стадиона в "Надежда"

7 фев 2026 | 09:18

  • 7 фев 2026 | 09:18
  • 1016
  • 4
Инспектираха стадиона в "Надежда"

Стадионът на Локомотив София в квартал "Надежда" премина успешно инспекция от комисия на БФС. Това е втората проверка на съоръжението в рамките на последните няколко месеца, като този път резултатите са категорично позитивни. Проверяващите не са открили никакви нередности по инфраструктурата. Специално внимание е обърнато на тревното покритие, което е в оптимално състояние за този период от годината.

Това гарантира, че "столичните железничари" няма да имат никакви спънки да приемат Лудогорец на собствения си терен в предстоящия сблъсък, съобщава "Тема Спорт".

През есенния полусезон стадион "Локомотив" бе споделян от два клуба - домакините и Септември. През пролетния дял се очаква "виолетовите" да се завърнат на своето съоръжение в Драгалевци за по-голямата част от мачовете си.

