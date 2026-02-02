Исак Хаджар обясни катастрофата си по време на шейкдауна

Исак Хаджар стана автор на единственият по-сериозен инцидент в хода на провелия се миналата седмица шейкдаун във Формула 1.

Закритата тестова сесия продължи от понеделник до петък в Барселона, а в рамките на тези пет дни всеки отбор имаше правото да участва в само три. Ред Бул беше единственият екип, който се включи и в първия, и във втория ден за подготовка, но малко преди края на сесията във вторник Хаджар се разби в предпазните заграждения на последния завой.

Това доведе до поражения по задното крило и задния десен край на RB22, което не позволи на Ред Бул да се включи нито в третия, нито в четвъртия ден за изпитания в Барселона, защото чакаше резервни части от базата си в Англия. Все пак Биковете се завърнаха на трасето в петък с Макс Верстапен, който спокойно завъртя над 100 обиколки.

Предвид естеството на шейкдауна обстоятелствата около инцидента на Хаджар не бяха съвсем ясни, но сега самият французин обясни какво точно се е случило миналия вторник. По думите на пилота един от факторите за катастрофата му е бил фактът, че непосредствено преди нея той е премина от гумите за екстремно мокра писта към интермедия.

„Беше хубаво да имам добър ден в понеделник. Беше много продуктивен и ние успяхме да направим много повече обиколки, отколкото очаквахме. Всичко вървеше много гладко и имахме само малки проблеми. Беше впечатляващо, като се има предвид, че това беше първият ни ден с изцяло новата ни задвижваща система.



„За съжаление във вторник, точно след преминаването ми от екстремно мокрите гуми към интермедия, аз загубих контрол върху колата в последния завой и последствията не бяха идеални за отбора. Позитивното е, че вече бях започнал да разбирам колата и как да работя с нея. Разбира се, има още много неща, които да променим, но беше добър старт.



„Тези коли са различни, много различни, определено натоварването е по-малко и те са по-предвидими от предишното поколение, по-прости са. По-лесно е да играем с тях, а и имаме много повече опции, с които да работим по задвижващата система.



„Нямаше как да се подготвя по-добре за сезона и се надявам да започнем сезона силно. Ние определено не сме свършили с нашата работа, аз се уча с всеки изминал ден“, обясни Хаджар.

Ред Бул и всички останали отбори ще продължат своята предсезонната подготовка с два тридневни теста в Бахрейн по-късно този месец. Първата сесия на „Сахир“ ще бъде от 11 до 13 февруари, а втората точно седмица по-късно – от 18 до 20 февруари. Сезон 2026 ще стартира с Гран При на Австралия на 8 март.

