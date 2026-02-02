Док Ривърс вярва, че Янис Адетокунбо ще остане в отбора

Старши треньорът на Милуоки Бъкс от Националната баскетболна асоциация (НБА) Док Ривърс вярва, че голямата звезда на отбора Яник Адетокунбо обича отбора и иска да остане.

Бъдещето на гръцкия национал е неясно, като остават въпросителните дали той ще бъде трансфериран преди крайния срок в четвъртък или темата ще продължи да бъде актуална след края на настоящия сезон 2025/2026.

„Янис каза всичко, което трябва да чуем. Че иска да бъде Бъкс, че обича града“, заяви Ривърс в предаването NBA Countdown по телевизия ESPN

„Това е всичко, на което мога да се доверя като треньор в момента. Играчите всеки ден чуват различни неща. Всеки ден. Не само за най-добрия играч, но и за самите тях. Любимият ми ден тази година ще бъде денят след крайния срок за трансфери. Мисля, че всички ще бъдат тук“, добави треньорът на Милуоки.

Без гръцката си суперзвезда - Янис Адетокунбо, който лекува разтежение на десния прасец, Бъкс отстъпиха като гости на Бостън Селтикс със 79:107.